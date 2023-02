Russia, la guerriglia di fake news su YouTube (Di sabato 25 febbraio 2023) Mosca ha utilizzato la propaganda online e la disinformazione per manipolare l'opinione pubblica e far cadere il sostegno all'Ucraina. Una zona grigia che l'Europa vuole bonificare Leggi su wired (Di sabato 25 febbraio 2023) Mosca ha utilizzato la propaganda online e la disinformazione per manipolare l'opinione pubblica e far cadere il sostegno all'Ucraina. Una zona grigia che l'Europa vuole bonificare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elpepito_78 : @sanfolle Non lo so, in teoria una guerra che a tutti gli effetti è guerriglia, favorisce sempre chi si difende, al… - JAMESDOUGLASBE2 : Dopo un anno di guerra non è stato capito ancora un punto ,fermare l invio di armi all'Ucraina non significa fermar… - force_iam : @spighissimo @lombamar L’Ucraina a ovest e la “Piccola Russia” est. E la Crimea … Russia, Russia. Insomma un’altra… - sommopoeto : @emanuelena @AHSiracusa @petergomezblog @fattoquotidiano Radici lontane? Contendenti? La russia del dittatore crimi… - nicolodovico : @Massi29254848 @Marco59Roma @AdrianaSpappa Si dubito che L’???? bombardava i propri cittadini. Piuttosto penso che bo… -