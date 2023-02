Russia, il Consiglio Ue adotta il decimo pacchetto di sanzioni (Di sabato 25 febbraio 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato oggi un decimo pacchetto di sanzioni alla Russia per la guerra di aggressione contro l'Ucraina.“Putin sta intensificando questa aggressione illegale. La Russia continua a mostrare il suo volto disumano con il brutale terrore missilistico contro obiettivi civili. Il decimo pacchetto di sanzioni di oggi prende di mira coloro che sono determinanti nella continuazione di questa guerra brutale. Stiamo adottando ulteriori misure, affrontando il settore bancario e l'accesso alla tecnologia. Continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia e lo faremo per tutto il tempo necessario, fino a quando l'Ucraina non sarà ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ildell'Unione Europea hato oggi undiallaper la guerra di aggressione contro l'Ucraina.“Putin sta intensificando questa aggressione illegale. Lacontinua a mostrare il suo volto disumano con il brutale terrore missilistico contro obiettivi civili. Ildidi oggi prende di mira coloro che sono determinanti nella continuazione di questa guerra brutale. Stiamondo ulteriori misure, affrontando il settore bancario e l'accesso alla tecnologia. Continueremo ad aumentare la pressione sullae lo faremo per tutto il tempo necessario, fino a quando l'Ucraina non sarà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Dichiarazione membri del Consiglio europeo 'Un anno fa la Russia ha scatenato la brutale guerra di aggressione cont… - ilpost : L’interruzione del minuto di silenzio per i morti in Ucraina da parte della Russia, al Consiglio di Sicurezza dell’… - Agenzia_Ansa : La Russia ha preparato una bozza di risoluzione al Consiglio di Sicurezza Onu che chiede al segretario generale Ant… - ElonMusk4ever : RT @LBasemi: ???? ???? La Russia non solo ha aumentato la produzione delle sue armi, ma ha anche studiato e imparato bene le armi nemiche - Me… - Tele_Nicosia : BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato oggi un decimo pacchetto di sanzioni… -