(Di sabato 25 febbraio 2023) Il gigante petrolifero polacco Pkn Orlen ha annunciato che laha smesso di fornire petrolio attral'Druzhba, che in base all'ultimo contratto in vigore copre circa il 10% del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Russia blocca forniture di petrolio a Polonia via oleodotto - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: La Russia blocca le forniture di petrolio alla Polonia - fisco24_info : Russia blocca forniture di petrolio a Polonia via oleodotto: L'annuncio del gigante petrolifero polacco Pkn Orlen - Owsool : RT @SkyTG24: La Russia blocca le forniture di petrolio alla Polonia - SkyTG24 : La Russia blocca le forniture di petrolio alla Polonia -

... le sanzioni hanno funzionato Gli effetti sull'economia Su twitter, l'amministratore delegato, Daniel Obajtek, ha scritto: 'Laha bloccato tutte le forniture', circostanza per la quale '...Il gigante petrolifero polacco Pkn Orlen ha annunciato che laha smesso di fornire petrolio attraverso l'oleodotto Druzhba, che in base all'ultimo contratto in vigore copre circa il 10% del fabbisogno di Orlen. "Le consegne attraverso l'oleodotto Druzhba ...

Russia blocca forniture di petrolio a Polonia via oleodotto - Ultima Ora Agenzia ANSA

Russia blocca forniture di petrolio a Polonia via oleodotto Tiscali Notizie

La Russia blocca le forniture di petrolio alla Polonia Sky Tg24

Russia blocca oleodotto verso Polonia TGLA7

Russia blocca forniture di petrolio a Polonia via oleodotto La Prealpina

Lo rende noto la società petrolifera Pkn Orlen. Mosca ha interrotto le forniture di greggio, che, secondo l'ultimo contratto in vigore coprono il 10% del fabbisoggno di Orlen ...Il gigante petrolifero polacco Pkn Orlen ha annunciato che la Russia ha smesso di fornire petrolio attraverso l'oleodotto Druzhba, che in base all'ultimo contratto in vigore copre circa il 10% del fab ...