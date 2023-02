Russia, approvato il decimo pacchetto di sanzioni dell’Ue. Divieti di esportazione per 11 miliardi, colpiti 121 persone ed enti (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo uno stallo che fa fatto temere per la compattezza dei Paesi membri nella reazione all’aggressione russa in Ucraina, l’Unione europea ha raggiunto l’intesa sul decimo pacchetto di sanzioni ai danni di Mosca. Lo ha annunciato sui social l’alto rappresentante Ue Josep Borrell. Nel documento, «121 persone ed enti elencati, nuove e significative restrizioni all’importazione ed esportazione, divieto di diffusione della propaganda russa. Rimaniamo uniti nella nostra determinazione a intaccare la macchina da guerra della Russia». Nel comunicato del Consiglio europeo, invece, viene sottolineato che gli ulteriori Divieti di esportazione, per un valore di oltre 11 miliardi di euro, «privano l’economia russa di beni ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo uno stallo che fa fatto temere per la compattezza dei Paesi membri nella reazione all’aggressione russa in Ucraina, l’Unione europea ha raggiunto l’intesa suldiai danni di Mosca. Lo ha annunciato sui social l’alto rappresentante Ue Josep Borrell. Nel documento, «121edelencati, nuove e significative restrizioni all’importazione ed, divieto di diffusione della propaganda russa. Rimaniamo uniti nella nostra determinazione a intaccare la macchina da guerra della». Nel comunicato del Consiglio europeo, invece, viene sottolineato che gli ulterioridi, per un valore di oltre 11di euro, «privano l’economia russa di beni ...

