Rumori dal piano di sopra tutti gli italiani esasperati come difendersi e che cifre chiedere

Le liti condominiali sono in costante aumento nei Tribunali. Nell'ultimo anno si è avuto un incremento del 22%. Vediamo come difendersi dai Rumori molesti. Quando si vive in un condominio le liti con il vicino di casa sono praticamente all'ordine del giorno. Numeri alla mano sono almeno 1 milione le controversie dovute a questioni condominiali. Un vero e proprio record che nell'ultimo anno ha fatto registrare un aumento del 22%. Liti condominiali in aumento: come difendersi legalmente ilovetradingA generare la conflittualità nei palazzi condominiali è il ritmo sempre più frenetico di vita e la difficoltà di condividere spazi e cose comuni. In generale le liti tra i condomini costituiscono circa il 50% delle procedure civili nelle aule di giustizia. Al primo posto dei motivi per i quali nascono liti ... Leggi su ilovetrading

