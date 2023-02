Rugby Sei Nazioni | il Ct dell’Irlanda elogia l’Italia | “Non molla mai”

(Di sabato 25 febbraio 2023) Il Ct, Andy Farrell, ha parlato dopo la vittoria connel Seidiper 20-34. Ecco le sue parole: “Oggi abbiamo giocato un vero test-match, ci siamo dovuti sudare il risultato perche’ora è una squadra che nonmai, con un carattere fortissimo, e questo si è visto per tutta la partita. A dire il vero, abbiamo dovuto giocare al massimo del nostro potenziale, tirando fuori anche tutto il nostro carattere, per venirne a capo. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, non è stato facile. Abbiamo comunque fatto una buona prestazione in difesa, in alcune performance individuali. Le squadre hanno giocato a viso aperto, e a un certo punto non avevamo certezze sul fatto di riuscire a portare a casa la vittoria. Mi hanno segnalato che sono stato ...

L'Italia perde in casa per 34 - 20 contro l'Irlanda in un match della terza giornata delNazioni 2023 di, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri sono ancora a secco di vittorie in questa edizione del torneo, mentre i verdi restano in vetta a punteggio pieno.

Si è conclusa la seconda sfida della terza giornata del Guinness Sei Nazioni e secondo successo esterno. Dopo l'Irlanda, infatti, è l'Inghilterra a imporsi a Cardiff contro il Galles, al termine però ...