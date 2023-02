Rugby Sei Nazioni 2023 | ITALIA vs Irlanda diretta Sky Sport | TV8 | NOW | SkySport it

Leggi su digital-news

(Di sabato 25 febbraio 2023) Nella Casa dellodi Sky un nuovo grande evento, il Guinness Seidi. Fino al 18 marzo, oltre un mese in compagnia dell’appuntamento più prestigioso della palla ovale, riservato alle Nazionali europee. Tutto insu Sky e in streaming su NOW., Francia (detentrice del trofeo),...