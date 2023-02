Rugby | Lamaro | ' orgoglioso della squadra | giochiamo con il cuore'

(Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - "La fiducia è qualcosa che si crea credendo fortemente in quello che si fa. Noi crediamo nel nostro gioco ed in questo progetto, ogni giocatore ha un ruolo ben preciso nel percorso che ci sta portando a creare la nostra identità: si tratta di un lavoro collettivo, giocatori e staff assieme, e quando tutti ci sentiamo coinvolti e responsabilizzati allo stesso modo". Così il capitano dell'Italia Michele, dopo la sconfitta per 34-20 contro l'Irlanda, nella terza giornata dei Sei Nazioni. "Ad un certo punto del match eravamo sotto di 7, sapevamo di poterli riprendere e quello che stavamo facendo in campo era finalizzato a quell'obiettivo, mettendo loro tutta la pressione possibile -prosegue il capitano azzurro-. Volevamo stare attaccati alla partita fino alla fine, entrando negli ultimi dieci minuti ancora in partita, e così è stato: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sei Nazioni, Lamaro dopo Italia-Irlanda: 'Peccato, dobbiamo evitare certi blackout': La sconfitta con l'Irlanda, do… - Radio1Rai : #Rugby @SixNationsRugby Azzurri contro Verdi, l'#Italia della palla ovale affronta la fortissima #Irlanda nella sfi… - St4tlerWaldorf : @ontherailaway @armandanox @real_fabristol Mia figlia a 5 anni gioca a rugby, fa dei placcaggi che neanche Lamaro,… - infoitsport : Rugby 6 Nazioni. Capitan Lamaro e gli errori da non ripetere contro l'Irlanda - infoitsport : Rugby - Sei Nazioni 2023: il discorso di Michele Lamaro agli Azzurri -

Dobbiamo continuare su questa strada e cercare di migliorare i risultati' FOTOGALLERY %s Foto rimanentiItalia al Sei Nazioni, il backstage del promo Sky Ange Capuozzo, Michele, i ..., giocatrice invalida per un placcaggio vince causa: risarcimento da 10 milioni Malore ... mentre dopo l'infortunio di Twickenham recupera capitan. Farrell invece dà una chance importante a ...

Rugby - Italia, Lamaro: "Bisogna migliorare ancora gli avvii di partita. Il Galles I bookmakers ci daranno per sfavoriti..." OnRugby

Rugby - Le prime dichiarazioni di Bruno e Lamaro dopo il match Italia-Irlanda: "La bella prestazione non basta" OnRugby

Rugby 6 Nazioni. Capitan Lamaro e gli errori da non ripetere contro l'Irlanda Il Mattino di Padova

Rugby - Italia, Lamaro: "Ho temuto di non recuperare, ma sono pronto. Proveremo a mandare in confusione l'Irlanda" OnRugby

Rugby: Lamaro, ‘orgoglioso della squadra, giochiamo con il cuore’ La Sicilia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...I due giocatori Azzurri non si accontentano ed hanno espresso rammarico per come è finita la partita Italia-Irlanda La terza partita dell’Italia nel Sei Nazioni 2023 contro l’Irlanda si conclude col ...