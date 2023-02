(Di sabato 25 febbraio 2023) L'arbitro, sei anni fa, in quella partita diamatoriale femminile delle serie NC2 (la quinta e ultima divisione in Inghilterra ), non aveva ravvisato alcuna azione irregolare, invece ora Dani ...

TuttoQuaNews : RT @leggoit: Rugby, giocatrice invalida per un placcaggio vince causa contro avversaria: risarcimento da 10 milioni - leggoit : Rugby, giocatrice invalida per un placcaggio vince causa contro avversaria: risarcimento da 10 milioni - Profilo3Marco : RT @MessaggeroSport: Rugby, giocatrice resa invalida da un placcaggio vince causa contro l'avversaria: risarcimento da 10 milioni di sterli… - Il rugby è uno sport rischioso, chi lo avrebbe detto.

... in quella partita diamatoriale femminile delle serie NC2 (la quinta e ultima divisione in Inghilterra ), non aveva ravvisato alcuna azione irregolare, invece ora Dani Czernuszka ,...La rivincita di Dani Il risarcimento in denaro oggi permetterà all'exdi abitare in una ... Lo sport mi ha sempre dato grandi soddisfazioni e non accuso il gioco delper questa vicenda, ...

L'arbitro, sei anni fa, in quella partita di rugby amatoriale femminile delle serie NC2 (la quinta e ultima divisione in Inghilterra), non aveva ravvisato alcuna azione ...