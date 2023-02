Rugby: Coppa Italia, Reggio Emilia e Padova in finale (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - Il ValoRugby Reggio Emilia passa 21-28 in casa del Rugby Viadana, scavalca la Femi-CZ Rovigo al comando del Girone 2 e conquista un posto nella finale di Coppa Italia strappandolo, oltre che ai Bersaglieri rossoblù, anche ai lombardi in giallonero nella giornata conclusiva della fase a gironi della Coppa Italia. Decisiva, a venti minuti dalla fine, la meta di Amenta che finalizza la rimonta dei Diavoli. Nell'appuntamento che assegna il primo titolo assoluto di stagione il ValoRugby affronterà i Campioni d'Italia del Petrarca Padova, che rispettano i pronostici della vigilia, superano 50-17 il Mogliano Veneto nel derby che chiude il Girone 1 e mantengono ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb. - (Adnkronos) - Il Valopassa 21-28 in casa delViadana, scavalca la Femi-CZ Rovigo al comando del Girone 2 e conquista un posto nelladistrappandolo, oltre che ai Bersaglieri rossoblù, anche ai lombardi in giallonero nella giornata conclusiva della fase a gironi della. Decisiva, a venti minuti dalla fine, la meta di Amenta che finalizza la rimonta dei Diavoli. Nell'appuntamento che assegna il primo titolo assoluto di stagione il Valoaffronterà i Campioni d'del Petrarca, che rispettano i pronostici della vigilia, superano 50-17 il Mogliano Veneto nel derby che chiude il Girone 1 e mantengono ...

