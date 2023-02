Rugby, Coppa Italia 2023: la finale sarà Petrarca-Valorugby (Di sabato 25 febbraio 2023) Si è completata oggi, sabato 25 febbraio, la quinta giornata della Coppa Italia 2022-2023 di Rugby: nel Girone 1, dove riposava il CUS Torino, dopo la vittoria di ieri del Calvisano sul Colorno per 36-17, oggi il successo Petrarca Rugby sul Mogliano Veneto per 50-17 designa la squadra patavina quale prima finalista. Nel Girone 2, dove riposava il Femi-CZ Rovigo, fino ad oggi in testa alla classifica, si registrano l’ininfluente successo delle Fiamme Oro sui Sitav Lyons per 54-10, e soprattutto la vittoria esterna del ValoRugby nello scontro diretto contro il Rugby Viadana 1970 per 21-28, che manda in finale la formazione emiliana. Sei Nazioni 2023, Michele Lamaro: “Abbiamo una strategia che stiamo preparando fin da ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Si è completata oggi, sabato 25 febbraio, la quinta giornata della2022-di: nel Girone 1, dove riposava il CUS Torino, dopo la vittoria di ieri del Calvisano sul Colorno per 36-17, oggi il successosul Mogliano Veneto per 50-17 designa la squadra patavina quale prima finalista. Nel Girone 2, dove riposava il Femi-CZ Rovigo, fino ad oggi in testa alla classifica, si registrano l’ininfluente successo delle Fiamme Oro sui Sitav Lyons per 54-10, e soprattutto la vittoria esterna del Valonello scontro diretto contro ilViadana 1970 per 21-28, che manda inla formazione emiliana. Sei Nazioni, Michele Lamaro: “Abbiamo una strategia che stiamo preparando fin da ...

