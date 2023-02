Rugby, Coppa Italia 2023: Calvisano-Colorno 36-17 nell’anticipo della quinta giornata (Di sabato 25 febbraio 2023) Si è disputato oggi, venerdì 24 febbraio, il primo dei quattro match validi per la quinta giornata della Coppa Italia 2022-2023 di Rugby: nel Girone 1, dove riposa il CUS Torino, vittoria del Calvisano sul Colorno per 36-17. Domani il risultato del match tra Petrarca Rugby e Mogliano Veneto determinerà la prima finalista. TABELLINOCalvisano, Stadio “San Michele” – venerdì 24 febbraio 2023Coppa Italia, V giornata Transvecta Rugby Calvisano v Hbs Colorno 36-17 (14-7) Marcatori: p.t. 7? m. Susio tr. Contino (7-0), 12? m. Boschetti tr. Contino (14-0), 35? m. Adamson tr. Cozzi (14-7) s.t. ... Leggi su oasport (Di sabato 25 febbraio 2023) Si è disputato oggi, venerdì 24 febbraio, il primo dei quattro match validi per la2022-di: nel Girone 1, dove riposa il CUS Torino, vittoria delsulper 36-17. Domani il risultato del match tra Petrarcae Mogliano Veneto determinerà la prima finalista. TABELLINO, Stadio “San Michele” – venerdì 24 febbraio, VTransvectav Hbs36-17 (14-7) Marcatori: p.t. 7? m. Susio tr. Contino (7-0), 12? m. Boschetti tr. Contino (14-0), 35? m. Adamson tr. Cozzi (14-7) s.t. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Emma_Scores : ITALY Coppa Italia 01:30 Cammi Calvisano vs Colorno Play Stream at : - PiacenzaPress : Rugby, Top10 – I Lyons chiudono l’avventura in Coppa Italia sul campo delle Fiamme Oro - PiacenzaSera : Coppa Italia #Rugby , i Lyons #Piacenza impegnati a Roma sul campo delle Fiamme Oro - Sitav Rugby Lyons torna in ca… - italiavola : Volotea sbarca in Galles con i voli per i fans della Coppa del Mondo di Rugby in Francia -