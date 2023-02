Ruba vestiti in negozi de “La Cartiera” a Pompei (Di sabato 25 febbraio 2023) 39enne Ruba vestiti in tre diversi negozi de “La Cartiera” a Pompei. I Carabinieri lo hanno preso poco lontano. Ruba vestiti in tre negozi de “La Cartiera”, un noto centro commerciale. I carabinieri della stazione di Pompei hanno arrestato per furto aggravato M. B., un 39enne di origini algerine, già noto alle forze dell’ordine. Lo hanno individuato poco lontano dal centro commerciale La Cartiera. A segnalare il fatto a una chiamata del personale di vigilanza al 112. Aveva addosso i capi di abbigliamento Rubati poco prima in 3 diversi negozi del centro. La refurtiva – 300 euro circa il valore complessivo – restituita, mentre il 39enne è ora in camera di ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 25 febbraio 2023) 39ennein tre diverside “La” a. I Carabinieri lo hanno preso poco lontano.in trede “La”, un noto centro commerciale. I carabinieri della stazione dihanno arrestato per furto aggravato M. B., un 39enne di origini algerine, già noto alle forze dell’ordine. Lo hanno individuato poco lontano dal centro commerciale La. A segnalare il fatto a una chiamata del personale di vigilanza al 112. Aveva addosso i capi di abbigliamentoti poco prima in 3 diversidel centro. La refurtiva – 300 euro circa il valore complessivo – restituita, mentre il 39enne è ora in camera di ...

