Ruba scooter e lo carica su furgone | preso su perimetrale di Melito

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 25 febbraio 2023)unoin via Caldieri al Vomero e losu un. La Polizia lo becca sulla- Scampiaunoal Vomero e losu un. Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Luigi Caldieri per la segnalazione di un uomo che stavando unosu undopo averloto. A segnalare il furto la centrale operativa. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite e alle immagini di videosorveglianza cittadina, hanno intercettato e bloccato l’uomo a bordo del mezzo sull’asse-Scampia. Hanno trovato ...