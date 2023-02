Rovereto: Zeppieri no limits, è di nuovo in finale (Di sabato 25 febbraio 2023) Con la nona vittoria di fila nelle ultime due settimane Giulio Zeppieri ha centrato l'ingresso in finale a gli Internazionali di Tennis " Città di Rovereto (73.000, Play - It) . In semifinale il 21enne di Latina, n.127 del ranking e terzo favorito del seeding, reduce dal titolo vinto a Cherbourg domenica scorsa, ha battuto 75 62 il giapponese Kaichi Uchida, n.195 ATP e ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Con la nona vittoria di fila nelle ultime due settimane Giulioha centrato l'ingresso ina gli Internazionali di Tennis " Città di(73.000, Play - It) . In semiil 21enne di Latina, n.127 del ranking e terzo favorito del seeding, reduce dal titolo vinto a Cherbourg domenica scorsa, ha battuto 75 62 il giapponese Kaichi Uchida, n.195 ATP e ...

