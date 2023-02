Romantiche, quando Pilar Fogliati si fa in quattro è davvero esilarante (Di sabato 25 febbraio 2023) L'attrice poliedrica debutta alla regia con il racconto di donne completamente diverse, eppure tutte squisitamente irresistibili Leggi su vanityfair (Di sabato 25 febbraio 2023) L'attrice poliedrica debutta alla regia con il racconto di donne completamente diverse, eppure tutte squisitamente irresistibili

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jedzeniobot : Non si dovrebbe mai mangiare troppo quando si ha l'anima sottosopra. Perché causa vertigini romantiche, slanci maca… - MatteoBielli85 : Quanto sono romantiche le telecronache di @RealPiccinini? Torno indietro di 20 anni quando guardavo le partite di coppa insieme al babbo. - maurizioruggie2 : @SDearmelancholy Due complici forse ?? questi si diranno bye bye quando usciranno !!! Una cena romantica non si conc… - giuliana1655 : RT @sonolabebe92: @GrandeFratello fatevi na domanda , da quando è entrata che la state massacrando. Se domani non fate clip romantiche per… - ValentinaGorga_ : RT @sonolabebe92: @GrandeFratello fatevi na domanda , da quando è entrata che la state massacrando. Se domani non fate clip romantiche per… -