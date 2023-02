Roma-Smalling, dichiarazioni da rinnovo: le ultime (Di sabato 25 febbraio 2023) Chris Smalling apre al rinnovo con la Roma, le sue dichiarazioni di giovedì lasciano pensare a qualcosa di positivo e imminente Chris Smalling apre al rinnovo con la Roma, le sue dichiarazioni di giovedì lasciano pensare a qualcosa di positivo e imminente. L’inglese è in scadenza a giugno e potrebbe firmare con altri club, ma la società sta lavorando con l’entourage per convincere il centrale a restare ancora. «Vorrei stare qui più anni» le parole di Smalling, a breve potrebbe esserci un nuovo incontro per il rinnovo a cifre più basse ma con un prolungamento biennale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Chrisapre alcon la, le suedi giovedì lasciano pensare a qualcosa di positivo e imminente Chrisapre alcon la, le suedi giovedì lasciano pensare a qualcosa di positivo e imminente. L’inglese è in scadenza a giugno e potrebbe firmare con altri club, ma la società sta lavorando con l’entourage per convincere il centrale a restare ancora. «Vorrei stare qui più anni» le parole di, a breve potrebbe esserci un nuovo incontro per ila cifre più basse ma con un prolungamento biennale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

