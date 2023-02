(Di sabato 25 febbraio 2023) È scesa dalla banchina e si èta sui, nella stazioneA diLucio Sestio e stava per essere investita dal treno in arrivo. Ma, per sua fortuna, il personalesi è reso conto di quanto stava accadendo e, con tempestività, è intervenuto e l’ha. “Miracolata” alla fermata Lucio Sestio È successo nel pomeriggio di oggi, 24 febbraio. Lastava rischiando di essere investita dal treno dopo essere scesa sui. Il gesto non è sfuggito ai, che hanno attivato le procedure di allarme, informando anche il 118 e le forze dell’ordine, mentre il macchinista ha fermato prontamente il convoglio, riuscendo ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, si lancia sui binari della metro: donna salvata dai dipendenti Atac - bacteriahui : RT @BinanceItalian: Continua il percorso educativo, 'La finanza e il futuro' nelle 4 Università italiane ???? ??Giovedí 1 Dicembre ??Universit… - bundi_erick : RT @BinanceItalian: Con l'ultima tappa alla Lumsa, si chiude il percorso educativo, 'La finanza e il futuro' nelle 4 Università italiane ??… - LizzyChen521 : RT @BinanceItalian: Con l'ultima tappa alla Lumsa, si chiude il percorso educativo, 'La finanza e il futuro' nelle 4 Università italiane ??… - BugrovaNastasya : RT @BinanceItalian: Continua il percorso educativo, 'La finanza e il futuro' nelle 4 Università italiane ???? ??Giovedí 1 Dicembre ??Universit… -

... aveva appena girato l'angolo di via Boccioni, seguita a pochi metri da unaThema con sopra ...Misteri irrisolti Un cratere largo tre metri mezzo e profondo due nel quartiere più elegante di,...... trae Milano. Appuntamento sabato 25 febbraio e domenica 26 febbraio. Ralph è stato il ... Con una mossa ardita, siquindi in una nuova emozionante impresa in cui dovrà contrastare un ...

Meloni lancia il tandem Roma-Odessa per Expo 2030 senza avvisare Gualtieri Il Foglio

L'AS Roma lancia una raccolta sangue per San Valentino AS Roma

La Roma lancia una raccolta di sangue per San Valentino: un ... Il Romanista

San Valentino, la AS Roma lancia la raccolta sangue in cambio di biglietti omaggio Repubblica Roma

Stadio della Roma, l'allarme del IV Municipio: "Non siamo ottimisti" Dire

Da ASI, Registri Storici e FMI arriva la protesta: “Se non circolano, i veicoli storici muoiono e con loro muore tutto il mondo a essi collegato” ...(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Marcelo Vieira da Silva Junior, calcisticamente noto come Marcelo, 34enne esterno sinistro che fino al giugno scorso era una delle 'bandiere' del Real Madrid, torna a casa per ...