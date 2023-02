Roma. Orologio sempre guasto nello spogliatoio delle donne: dietro una videocamera, choc in palestra (Di sabato 25 febbraio 2023) Un Orologio sempre guasto all’interno dello spogliatoio e l’assiduità con cui il titolare della palestra trafficasse troppo spesso per aggiustarlo. Elementi questi che hanno iniziato a destare un certo sospetto nelle iscritte, fino a quando una cliente stufa dei continui orari sballati ha preso l’Orologio, l’ha girato e ha scoperto che oltre al meccanismo c’era molto altro. Una telecamera che riprendeva quanto avveniva prima e dopo gli allenamenti, posizionata dove le donne si spogliano, si cambiano e fanno la doccia. A riportare la notizia è il Messaggero. Fiumicino. Controllava i suoi dipendenti con una telecamera nascosta: maxi-multa e denuncia La telecamera nascosta dietro un Orologio nello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023) Unall’interno delloe l’assiduità con cui il titolare dellatrafficasse troppo spesso per aggiustarlo. Elementi questi che hanno iniziato a destare un certo sospetto nelle iscritte, fino a quando una cliente stufa dei continui orari sballati ha preso l’, l’ha girato e ha scoperto che oltre al meccanismo c’era molto altro. Una telecamera che riprendeva quanto avveniva prima e dopo gli allenamenti, posizionata dove lesi spogliano, si cambiano e fanno la doccia. A riportare la notizia è il Messaggero. Fiumicino. Controllava i suoi dipendenti con una telecamera nascosta: maxi-multa e denuncia La telecamera nascostaun...

