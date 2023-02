Roma, oltre 200 a ballare nel locale ma…senza autorizzazioni: denunciato il titolare (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma. oltre 200 le persone allontanate dalla Polizia locale in quanto soprese a ballare nella veranda di un ristorante priva non solo delle necessarie autorizzazioni per effettuare questa tipologia di spettacoli ma anche non idonea dal punto di vista delle sicurezza. A seguito dei fatti il titolare dell’esercizio è stato denunciato. Roma, scoperto maxi rave party illegale: identificate centinaia di persone La festa interrotta dalla polizia locale I fatti sono accaduti la scorsa notte e le operazioni di controllo da parte della Polizia locale si inseriscono in una più ampia attività di monitoraggio dei pubblici esercizi. In particolare, durante i controlli, gli agenti della Polizia di Roma Capitale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 febbraio 2023)200 le persone allontanate dalla Poliziain quanto soprese anella veranda di un ristorante priva non solo delle necessarieper effettuare questa tipologia di spettacoli ma anche non idonea dal punto di vista delle sicurezza. A seguito dei fatti ildell’esercizio è stato, scoperto maxi rave party illegale: identificate centinaia di persone La festa interrotta dalla poliziaI fatti sono accaduti la scorsa notte e le operazioni di controllo da parte della Poliziasi inseriscono in una più ampia attività di monitoraggio dei pubblici esercizi. In particolare, durante i controlli, gli agenti della Polizia diCapitale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fsitaliane : Si è tenuta oggi #25febbraio l’iniziativa 'Il treno dei Bambini'. Oltre 100 bambini da diverse case-famiglia sono p… - nick__67 : RT @ArciNazionale: Oltre 40mila persone nelle piazze di tutta Italia per gridare che un anno di guerra è troppo! Appuntamento a #Roma, oggi… - RetePaceDisarmo : RT @ArciNazionale: Oltre 40mila persone nelle piazze di tutta Italia per gridare che un anno di guerra è troppo! Appuntamento a #Roma, oggi… - massimogal : RT @ArciNazionale: Oltre 40mila persone nelle piazze di tutta Italia per gridare che un anno di guerra è troppo! Appuntamento a #Roma, oggi… - CorriereCitta : Roma, oltre 200 a ballare nel locale ma…senza autorizzazioni: denunciato il titolare -