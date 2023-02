**Roma: incendio in appartamento, due feriti, uno è grave** (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - incendio nella notte in un appartamento di uno stabile di via Etruria a Roma con due feriti, di cui uno in gravi condizioni. Alle ore 2:30, due squadre dei vigili del fuoco, con l'ausilio di un'autobotte, un'autoscala e carro teli, sono intervenute per l'incendio dell'appartamento al quarto piano di una palazzina: due persone sono state soccorse e trasportate in ospedale, una in codice rosso e l'altra in codice giallo. Tutti i residenti del condominio sono stati evacuati temporaneamente e al momento non risultano danni strutturali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb. (Adnkronos) -nella notte in undi uno stabile di via Etruria a Roma con due, di cui uno in gravi condizioni. Alle ore 2:30, due squadre dei vigili del fuoco, con l'ausilio di un'autobotte, un'autoscala e carro teli, sono intervenute per l'dell'al quarto piano di una palazzina: due persone sono state soccorse e trasportate in ospedale, una in codice rosso e l'altra in codice giallo. Tutti i residenti del condominio sono stati evacuati temporaneamente e al momento non risultano danni strutturali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

