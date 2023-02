Roma, incendio in appartamento: due feriti, uno è grave (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – incendio nella notte in un appartamento di uno stabile di via Etruria a Roma con due feriti, di cui uno in gravi condizioni. Alle ore 2.30, due squadre dei vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autobotte, un’autoscala e carro teli, sono intervenute per l’incendio dell’appartamento al quarto piano di una palazzina: due persone sono state soccorse e trasportate in ospedale, una in codice rosso e l’altra in codice giallo. Tutti i residenti del condominio sono stati evacuati temporaneamente e al momento non risultano danni strutturali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) –nella notte in undi uno stabile di via Etruria acon due, di cui uno in gravi condizioni. Alle ore 2.30, due squadre dei vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autobotte, un’autoscala e carro teli, sono intervenute per l’dell’al quarto piano di una palazzina: due persone sono state soccorse e trasportate in ospedale, una in codice rosso e l’altra in codice giallo. Tutti i residenti del condominio sono stati evacuati temporaneamente e al momento non risultano danni strutturali. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

