Roma, il feretro di Maurizio Costanzo in Campidoglio: oggi e domani la camera ardente (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma. Il feretro di Maurizio Costanzo è arrivato in Campidoglio. oggi e domani, sabato 25 e domenica 26 febbraio, la camera ardente presso la Sala della Protomoteca. Presente il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Con Maurizio Costanzo se ne va un grande giornalista e protagonista della televisione italiana. Ideatore geniale di programmi che hanno fatto storia, non dimenticheremo mai la sua intelligenza, simpatia ed ironia", ha dichiarato il Primo Cittadino. "Un abbraccio affettuoso alla moglie Maria e ai suoi cari". su Il Corriere della Città.

