Roma | fiaccolata per la pace | “Subito trattativa per fermare la guerra” Conte | “Nessuno può dettare le condizioni in modo arrogante”

(Di sabato 25 febbraio 2023) Circa duemila persone oggi hanno partecipato aallaper lapromossa dalla Comunità di Sant’Egidio, a cui hanno aderito sindacati e associazioni, tra cui Emergency. Il corteo, che dai Fori Imperiali si è diretto in Piazza Campidoglio, anche il M5S con alcuni parlamentari. “Bisogna avviare un percorso negoziale e tenerlo aperto era quello che andava fatto dacon il primo avvio di armi. È un percorso faticoso ma è l’unica soluzione possibile” ha detto Giuseppe. Che sul piano proposto dalla Cina, già bocciato da Biden, ha aggiunto: “Non spetta aine tracotantele, la Cina ha voluto dare un contributo e qualche elemento positivo in quel piano c’è, ...

È il popolo della pace, unito nelle diversità, che ieri è tornato a inondare il centro di, per ... La Rete Italiana Pace e Disarmo, promotrice della, ha dato appuntamento a tutti a largo ...Non c'era la folla del 5 novembre , ma il format stavolta era diverso: più piazze lungo lo Stivale. E dunque a, ai Fori imperiali, a manifestare per la pace si radunano in 3 - 4mila. Big del Pd avvistati: zero. Fatta eccezione per l'ex ministro Roberto Speranza , accanto alle bandiere del suo vecchio ...

Dai Fori Imperiali al Campidoglio, la fiaccolata di Europe for Peace per l'Ucraina insieme ai giovani di Sant’Egidio, le Acli, Cgil ed Emergency: «Il cessate il fuoco è un dovere» ...Circa 2.500 persone per mano intorno agli Uffizi,a Firenze, 2mila a Roma e Genova, circa 10mila a Berlino. Il giorno dopo l’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Italia e l’Europa scendono ...