Roma-Dybala, prove di rinnovo: l'idea dei giallorossi (Di sabato 25 febbraio 2023) La Roma vuole tenere Dybala e la Joya con un bel progetto potrebbe anche convincersi a restare ancora in giallorosso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società starebbe valutando un aumento di ingaggio e togliere la clausola da 20 milioni per l'Italia. Le cifre per l'argentino salirebbero a 6 milioni annui fino al 2025. L'articolo proviene da Calcio News 24.

