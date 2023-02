Roma: 7 Milioni di Motivi per Sperare (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma – Una trasformazione di Bryan Reynolds come una farfalla che esce dal bozzolo. Il terzino destro, di proprietà del club giallorosso, ha trovato una dimensione europea in Belgio, dove è in prestito con diritto di riscatto al Westerlo, un piccolo club delle Fiandre che sta andando oltre ogni aspettativa in Pro League. Anche grazie alle prestazioni del difensore made in Texas. Nell’ultimo turno di campionato si è procurato il rigore decisivo per l’1-0 contro il Sint-Truiden, in più ha servito un paio di assist puliti che potevano trasformarsi in gol. I giornali locali hanno lodato le sue performance: «L’aquila americana ha spiegato le ali e ha dominato il fianco destro con verve», ha scritto il giornale Gva, mentre il Nieuwsblad ha affermato «Bryan Reynolds è stato in grado di accendere regolarmente il suo turbo». Insomma, il ragazzino timido e impacciato visto ... Leggi su justcalcio (Di sabato 25 febbraio 2023)– Una trasformazione di Bryan Reynolds come una farfalla che esce dal bozzolo. Il terzino destro, di proprietà del club giallorosso, ha trovato una dimensione europea in Belgio, dove è in prestito con diritto di riscatto al Westerlo, un piccolo club delle Fiandre che sta andando oltre ogni aspettativa in Pro League. Anche grazie alle prestazioni del difensore made in Texas. Nell’ultimo turno di campionato si è procurato il rigore decisivo per l’1-0 contro il Sint-Truiden, in più ha servito un paio di assist puliti che potevano trasformarsi in gol. I giornali locali hanno lodato le sue performance: «L’aquila americana ha spiegato le ali e ha dominato il fianco destro con verve», ha scritto il giornale Gva, mentre il Nieuwsblad ha affermato «Bryan Reynolds è stato in grado di accendere regolarmente il suo turbo». Insomma, il ragazzino timido e impacciato visto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Continuo a sentire che la #Roma 'non ha una rosa di prima fascia' e che #Mourinho stia tirando fuori 'sangue dalle… - LeBombeDiVlad : ??? #Roma, un calciatore in prestito vicino all'addio: 7 milioni di euro in arrivo ?????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - Gianlu_36 : RT @Matthewjumped: La roma si è preso a 0 un giocatore di questo livello mentre noi abbiamo speso 31 milioni per uno che ha più presenze da… - CronacheTweet : La trattativa che lo ha portato a Roma è stata pressoché perfetta, visto che Dybala ha accettato un contratto da 4,… - olasorbacchen : RT @g_iallorossi: Bryan #Reynolds sta rinascendo in Belgio. Titolare fisso del #Westerlo, è spesso tra i migliori in campo. Il club ha già… -