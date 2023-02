RISULTATI | RevPro Live In Cardiff 24 02 2023

(Di sabato 25 febbraio 2023) Idello Show andato in scena Venerdì a, che ha visto il debutto dei BBB inInVenerdì 24 Febbraio –, Galles (UK) Connor Mills batte David Francisco Dan Moloney batte Yota Tsuji Tag Team MatchGreedy Souls (Brendan White & Danny Jones) battono Mirko Mori & Nico Inverardi Francesco Akira batte Leon Slater Southside Women’s Title MatchDani Luna (c) batte Skye Smitson e mantiene il TitoloUndisputed British Cruiserweight Title MatchRobbie X (c) batte Harrison Bennett per Decisione Arbitrale e mantiene il Titolo Will Ospreay batte Big Damo

