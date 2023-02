Risultati classifica Serie A: vince anche ad Empoli il Napoli (Di sabato 25 febbraio 2023) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della ventiquattresima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiquattresima giornata di Serie A che si svolgerà tra il 25 e il 28 febbraio 2023: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. SABATO 25 FEBBRAIO Empoli-Napoli 0-2 (17? Ismajli, 30? Osimhen) Lecce-Sassuolo ore 20.45 classifica L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023)A: tutti gli aggiornamenti della ventiquattresima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiquattresima giornata diA che si svolgerà tra il 25 e il 28 febbraio 2023: i, lae i marcatori delle partite. SABATO 25 FEBBRAIO0-2 (17? Ismajli, 30? Osimhen) Lecce-Sassuolo ore 20.45L'articolo proviene da Calcio News 24.

