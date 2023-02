Risultati classifica Serie A: il Napoli continua a vincere, in campo ora Lecce-Sassuolo (Di sabato 25 febbraio 2023) Risultati classifica Serie A: tutti gli aggiornamenti della ventiquattresima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiquattresima giornata di Serie A che si svolgerà tra il 25 e il 28 febbraio 2023: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. SABATO 25 FEBBRAIO Empoli-Napoli 0-2 (17? Ismajli, 30? Osimhen) Lecce-Sassuolo LIVE 0-1 (65? Thorstvedt) classifica L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 febbraio 2023)A: tutti gli aggiornamenti della ventiquattresima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiquattresima giornata diA che si svolgerà tra il 25 e il 28 febbraio 2023: i, lae i marcatori delle partite. SABATO 25 FEBBRAIO Empoli-0-2 (17? Ismajli, 30? Osimhen)LIVE 0-1 (65? Thorstvedt)L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Pallanuoto A1 femminile 2023: solo due match in questo sabato per la quindicesima giornata. Risultati e classifica… - giornalerossob : Serie C/C: risultati, classifica e marcatori dopo la 29° Giornata di Campionato - Siciliasportnew : Serie B : I risultati e la classifica dopo la 26^ Giornata. Palermo al nono posto - sportface2016 : #Ski Gigante maschile Palisades Tahoe, risultati e classifica prima manche: Odermatt in testa, ok De Aliprandini e… - MarcheinGol : U.S. Pinturetta Falcor sempre più capolista del girone E di Seconda Categoria. Contro il Casette d'Ete vittoria gra… -