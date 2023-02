Ristoranti Polenta Milano | dove mangiare la polenta

Leggi su milano-notizie

(Di sabato 25 febbraio 2023) Negli ultimi anni, infatti, moltimilanesi hanno inserito lanei loro menù, proponendola in diverse varianti e accostamenti. Laè un piatto antico e rustico. Nonostante abbia origini nelle zone alpine, soprattutto ad alta quota, questo delizioso impasto di mais è stato adottato in tutta Italia ed è diventato molto popolare. In particolare, a, laha avuto un grande successo grazie alla fusione della tradizione regionale con le innovazioni della cucina moderna. Laè diventata un piatto di tendenza asi può trovare nei menù deipiù tradizionali ma anche in quelli più innovativi e creativi. Chi ama ...