"Rischi per la sicurezza nazionale": TikTok, la decisione estrema del governo (Di sabato 25 febbraio 2023) Il caso TikTok arriva anche sul tavolo del governo italiano. Tra le opzioni al vaglio dell'esecutivo ci sarebbe - come spiega a Repubblica il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo - il blocco dell'app cinese su tutti i dispositivi dei dipendenti statali: "Il tema è all'attenzione da qualche giorno". Le perplessità sulla piattaforma ci sono sempre state. Poi il 23 febbraio scorso l'Ue ha preso la sua prima decisione in materia: la Commissione ha chiesto ai propri dipendenti di disinstallare l'app del colosso asiatico ByteDance dai propri dispositivi sia aziendali che personali entro il 15 marzo. Qualcosa in realtà si era mosso già a dicembre negli Usa: il senato e il presidente Joe Biden hanno ordinato di cancellare il social dai cellulari di tutti i dipendenti governativi. "Su questo argomento si sta già impegnando ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Il casoarriva anche sul tavolo delitaliano. Tra le opzioni al vaglio dell'esecutivo ci sarebbe - come spiega a Repubblica il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo - il blocco dell'app cinese su tutti i dispositivi dei dipendenti statali: "Il tema è all'attenzione da qualche giorno". Le perplessità sulla piattaforma ci sono sempre state. Poi il 23 febbraio scorso l'Ue ha preso la sua primain materia: la Commissione ha chiesto ai propri dipendenti di disinstallare l'app del colosso asiatico ByteDance dai propri dispositivi sia aziendali che personali entro il 15 marzo. Qualcosa in realtà si era mosso già a dicembre negli Usa: il senato e il presidente Joe Biden hanno ordinato di cancellare il social dai cellulari di tutti i dipendenti governativi. "Su questo argomento si sta già impegnando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Da #Milanello, oggi come negli ultimi 3 allenamenti: #Maignan e #Florenzi tutto in gruppo. Mike sempre meglio, po… - LaVeritaWeb : Dodici giorni fa è deragliato in Ohio un treno carico di cloruro di vinile, che brucia ancora. Gli animali muoiono… - Linkiesta : L’accusa di @CarloCalenda e i rischi di una democrazia che compiace i cittadini Per Calenda il successo alle elezi… - PiacenzaPress : Sedentarietà: i rischi e i consigli per sconfiggere il problema - Libero_official : #TikTok e i rischi legati alla sicurezza: il governo potrebbe decidere di bloccare l'app cinese per i dipendenti st… -