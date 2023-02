Rinnovo Leao, il tempo stringe: il contratto con il Milan scade nel 2024 (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Milan continua con il lavoro per la prossima stagione: uno degli argomenti più caldi resta quello del Rinnovo di Rafael Leao Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 febbraio 2023) Ilcontinua con il lavoro per la prossima stagione: uno degli argomenti più caldi resta quello deldi Rafael

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Rinnovo #Leao, il tempo stringe: il contratto con il #Milan scade nel 2024 #SempreMilan - MilanWorldForum : Milan: il futuro di Giroud... e di Leao Le news dalla GDS -) - MilanWorldForum : Milan: il futuro di Giroud... e di Leao Le news dalla GDS -) - Milanista_Serio : Leggete bene, poi prendetela come ve la immaginate, pensate o volete - meruemRN : @jeanpauldl1998 Per me dà cedere assolutamente Krunic Messias Rebic Ballo No rinnovo Giroud No riscatto Vranckx e… -