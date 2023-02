Rileggere Beppe Fenoglio attraverso i suoi due alter ego | Johnny e Milton

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 febbraio 2023) In un volume einaudiano del 2015, in cui ricuciva intelligentemente i pezzi del “Partigiano”, Gabriele Pedullà ha individuato nell’incompiuto epos fenogliano un’eco dell’“Eneide”; e ha osser... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti