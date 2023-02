Ricercato preso a Napoli: tradito dai social (Di sabato 25 febbraio 2023) preso Ricercato a Napoli nel Quartiere Forcella in vico Rocci. Sconterà 3 anni ed 8 mesi di reclusione per una rapina a Firenze Ricercato preso a Napoli. Dovrà scontare 3 anni e 8 mesi reclusione G. P., un 25enne napoletano Ricercato dallo scorso Gennaio. Si era, infatti, sottratto all’esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. I Carabinieri del nucleo investigativo di Napoli lo hanno rintracciato dopo una articolata indagine, nell’ambito della quale non trascurato in monitoraggio del web e dei social network. L’ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Firenze, documenta una rapina aggravata commessa nel capoluogo toscano. L’obiettivo dell’azione delittuosa un orologio di pregio indossato da un ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 25 febbraio 2023)nel Quartiere Forcella in vico Rocci. Sconterà 3 anni ed 8 mesi di reclusione per una rapina a Firenze. Dovrà scontare 3 anni e 8 mesi reclusione G. P., un 25enne napoletanodallo scorso Gennaio. Si era, infatti, sottratto all’esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. I Carabinieri del nucleo investigativo dilo hanno rintracciato dopo una articolata indagine, nell’ambito della quale non trascurato in monitoraggio del web e deinetwork. L’ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Firenze, documenta una rapina aggravata commessa nel capoluogo toscano. L’obiettivo dell’azione delittuosa un orologio di pregio indossato da un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Preso ricercato a Napoli nel Quartiere Forcella in vico Rocci. Sconterà 3 anni ed 8 mesi di reclusione per una rapi… - infoitinterno : Ricercato dopo la fuga sul furgone rubato, preso qualche giorno dopo - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Ricercato dopo la fuga sul furgone rubato, preso qualche giorno dopo: era su un’auto rubata -… - lasiciliait : Accessi ai social e le sedute di dialisi: così è stato preso a Palermo ricercato in Germania… -