Ric Flair: “Spero che l’Elite possa presto arrivare in WWE” (Di sabato 25 febbraio 2023) Sono pochi i wrestler che sono riusciti a diventare star internazionali partendo dalle federazioni indipendenti senza passare per uno stint in WWE e tra questi vi è l’Elite: il supergruppo format dagli Young Bucks e Kenny Omega ha dominato la scena indy americana senza mai passare per la WWE (inutile contare le apparizioni in veste di jobber dei fratelli Jackson). Sebbene siano membri fondatori e abbiano ruoli manageriali all’interno della compagnia, i tre wrestler sarebbero finiti sotto la lente d’ingrandimento della WWE e Ric Flair si è dichiarato entusiasta all’idea di vedere le stelle in questione a Stamford. Le parole di Flair Il Nature Boy, nel corso del suo podcast “To Be The Man” si è espresso così sulla possibilità di un clamoroso passaggio in WWE dell’Elite:“Spero lo facciano. ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 25 febbraio 2023) Sono pochi i wrestler che sono riusciti a diventare star internazionali partendo dalle federazioni indipendenti senza passare per uno stint in WWE e tra questi vi è: il supergruppo format dagli Young Bucks e Kenny Omega ha dominato la scena indy americana senza mai passare per la WWE (inutile contare le apparizioni in veste di jobber dei fratelli Jackson). Sebbene siano membri fondatori e abbiano ruoli manageriali all’interno della compagnia, i tre wrestler sarebbero finiti sotto la lente d’ingrandimento della WWE e Ricsi è dichiarato entusiasta all’idea di vedere le stelle in questione a Stamford. Le parole diIl Nature Boy, nel corso del suo podcast “To Be The Man” si è espresso così sulla possibilità di un clamoroso passaggio in WWE del:“lo facciano. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Ric Flair: 'Spero che l'Elite possa presto arrivare in WWE' - Godzdomo : 6 Apparizioni quindi per il Goat, quasi tutti avversari importanti nonostante nessun Main Event. Si può fare bene a… - Godzdomo : #Wrestlemania 8 Ric Flair Vs Randy Savage: ?????????? Il Nature Boy giovane vuol dire solo spettacolo, Storytelling… - Godzdomo : #Wrestlemania 24 Ric Flair Vs Shawn Michaels: ??????3/4 Palcoscenico e avversario immortali, Instant Classic della… - Godzdomo : #WrestleMania 18 Ric Flair Vs The Undertaker: ??????1/2 Contesa che è di fatto una scazzonata cruenta con Undertake… -