Reynolds va alla grande in Belgio: la Roma ora "vede" 7 milioni (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma - Devastante. Sicuro. In continua crescita. Verrebbe proprio da dire tutto un altro Bryan Reynolds rispetto a quello di Roma. Ha trovato una dimensione europea in Belgio. Il terzino destro, di ...

