Resta con me, anticipazioni 26 febbraio 2023: la fuga di Diego

Resta con me, la fiction con protagonisti Francesco Arca ed il piccolo Mario Di Leva, torna in onda domenica 26 febbraio 2023 con la messa in onda della seconda puntata che vedrà Diego fuggire in piena notte per il timore di essere mandato in casa famiglia. Questo avvenimento riavvicinerà Alessandro e Paola, i quali faranno di tutto per riportarlo a casa. Nel frattempo, Scudieri continuerà ad indagare sulla banda della lancia termica.

Fiction Rai1 Resta con me, seconda puntata: Alessandro ossessionato dalla banda della lancia termica

La seconda puntata di «Resta con me» vedrà Alessandro prendere servizio all'UDIN: l'unità di intervento notturna al quale si è fatto assegnare dopo aver riscontrato sfiducia nei suoi confronti e nelle sue indagini da parte della vecchia squadra. L'uomo, ...

