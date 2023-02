(Di sabato 25 febbraio 2023) (Adnkronos) – C’è una direttiva pubblicata sul GiornaleBrigate Rosse Lotta Armata per il Comunismo tra gli elementi che hanno portato la procura di Torino a indagareBr,, per il concorso nell’del carabiniere Giovanni D’Alfonso, morto nel conflitto a fuoco del 5 giugno 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, dove, durante un blitz che portò alla liberazione dell’imprenditore Vittorio Vallarino Gangia, rapito dalle Brigate rosse, morì anche la moglie di, Mara Cagol., si legge nell’invito a comparire recapitato alterrorista (poi sentito in procura il 20 febbraio scorso), “quale esponente apicale dell’associazione terroristica denominata Brigate Rosse, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di… - ilpost : L’ex brigatista Renato Curcio è indagato a Torino per concorso nell’omicidio di un carabiniere, compiuto nel 1975 i… - mrcllznn : Renato Curcio, pm: 'L'ex capo delle Br è indagato per omicidio' - - liottagio : Avanti Renato Curcio! - cicciodevilla : RT @CeresaRaffaele: Dopo 48 anni Renato Curcio uno dei fondatori delle Brigate Rosse è indagato dalla procura di Torino.... Se restiamo in… -

C'è una direttiva pubblicata sul Giornale delle Brigate Rosse Lotta Armata per il Comunismo tra gli elementi che hanno portato la procura di Torino a indagare l'ex capo delle Br,, per il concorso nell'omicidio del carabiniere Giovanni D'Alfonso, morto nel conflitto a fuoco del 5 giugno 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, dove, durante un blitz che portò alla ...L'ex terrorista rossoè indagato dalla procura di Torino per concorso in omicidio in relazione alla sparatoria nei pressi della cascina Spiotta di Arzello , provincia di Alessandria, avvenuta nel 1975 e in ...

Renato Curcio, pm: "L'ex capo delle Br è indagato per omicidio" Adnkronos

Br: Curcio indagato a Torino per la sparatoria a Cascina Spiotta Agenzia ANSA

Renato Curcio, il fondatore delle Br indagato a Torino per l’omicidio del carabiniere Giovanni… Il Fatto Quotidiano

Renato Curcio interrogato sull'omicidio D'Alfonso. Contestata la frase: «Rompete l'accerchiamento sparando» Corriere della Sera

L’ex brigatista Renato Curcio indagato a Torino per l’omicidio di Cascina Spiotta: “Ora però ditemi come morì… La Stampa

Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate rosse, è indagato per concorso in omicidio dalla Procura di Torino in un fascicolo aperto sullo scontro a fuoco alla cascina Spiotta, nell’Alessandrino, ...Riflettori accesi sulla sparatoria nella cascina Spiotta di Arzello enl 1975. L’ex terrorista rosso nega qualsiasi coinvolgimento ...