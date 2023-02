Renato Curcio indagato, ecco la sua verità (Di sabato 25 febbraio 2023) ...Era necessario?' 'Non ho voluto fino ad oggi sollevare queste tristissime domande né l'avrei fatto se questa strana comunicazione che mi è stata notificata il 14 febbraio del 2023 in cui leggo di '... Leggi su stranotizie (Di sabato 25 febbraio 2023) ...Era necessario?' 'Non ho voluto fino ad oggi sollevare queste tristissime domande né l'avrei fatto se questa strana comunicazione che mi è stata notificata il 14 febbraio del 2023 in cui leggo di '...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di… - ilpost : L’ex brigatista Renato Curcio è indagato a Torino per concorso nell’omicidio di un carabiniere, compiuto nel 1975 i… - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: Renato Curcio, pm: 'L'ex capo delle Br è indagato per omicidio' . #Adnkronos ?? - LaStampa : L’ex brigatista Renato Curcio indagato a Torino per l’omicidio di Cascina Spiotta: “Ora però ditemi come morì mia m… - mrcllznn : Renato Curcio, pm: 'L'ex capo delle Br è indagato per omicidio' - -