Renato Curcio indagato 48 anni dopo la sparatoria di cascina Spiotta, l'inchiesta basata su un opuscolo... (Di sabato 25 febbraio 2023) La notizia, anticipata oggi dalla Gazzetta di Reggio e dal Messaggero, è stata confermata all'Ansa da ambienti investigativi. Curcio è stato interrogato a Roma alla presenza del suo avvocature ... Leggi su ilriformista (Di sabato 25 febbraio 2023) La notizia, anticipata oggi dalla Gazzetta di Reggio e dal Messaggero, è stata confermata all'Ansa da ambienti investigativi.è stato interrogato a Roma alla presenza del suo avvocature ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoCiapoi : RT @Agenzia_Ansa: Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Torin… - andy_reds : RT @Agenzia_Ansa: Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Torin… - ilriformista : Il fondatore delle Br Renato Curcio è indagato dopo 48 anni per la sparatoria di cascina Spiotta in cui morì il car… - oiramdivito : Renato Curcio indagato per fatti del 1975. Fine inchiesta mai. - GiannettiMarco : RT @Agenzia_Ansa: Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Torin… -