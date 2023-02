Renato Curcio, il fondatore delle Br indagato a Torino per l’omicidio del carabiniere Giovanni D’Alfonso nel 1975: interrogato da pm e Ros (Di sabato 25 febbraio 2023) L’81enne Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate rosse, è indagato per concorso in omicidio dalla Procura di Torino in un fascicolo aperto sulla sparatoria alla cascina Spiotta d’Arzello, nell’Alessandrino, dove il 5 giugno del 1975 morirono la moglie di Curcio, la brigatista Margherita “Mara” Cagol, e un appuntato dei Carabinieri, Giovanni D’Alfonso. Le indagini, affidate al Ros, sono state riaperte dopo un esposto di Bruno D’Alfonso, figlio del militare ucciso. Il caso è stato riaperto per accertare l’identità di un secondo brigatista presente sul luogo, che riuscì a fuggire, mai identificato finora. Curcio è stato interrogato per quattro ore a Roma in presenza di un avvocato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) L’81enne, uno dei fondatoriBrigate rosse, èper concorso in omicidio dalla Procura diin un fascicolo aperto sulla sparatoria alla cascina Spiotta d’Arzello, nell’Alessandrino, dove il 5 giugno delmorirono la moglie di, la brigatista Margherita “Mara” Cagol, e un appuntato dei Carabinieri,. Le indagini, affidate al Ros, sono state riaperte dopo un esposto di Bruno, figlio del militare ucciso. Il caso è stato riaperto per accertare l’identità di un secondo brigatista presente sul luogo, che riuscì a fuggire, mai identificato finora.è statoper quattro ore a Roma in presenza di un avvocato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate Rosse, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di… - ilpost : L’ex brigatista Renato Curcio è indagato a Torino per concorso nell’omicidio di un carabiniere, compiuto nel 1975 i… - jadarf1 : RT @CeresaRaffaele: Dopo 48 anni Renato Curcio uno dei fondatori delle Brigate Rosse è indagato dalla procura di Torino.... Se restiamo in… - CeresaRaffaele : Dopo 48 anni Renato Curcio uno dei fondatori delle Brigate Rosse è indagato dalla procura di Torino.... Se restiam… - Dondolino72 : RT @ilpost: L’ex brigatista Renato Curcio è indagato a Torino per concorso nell’omicidio di un carabiniere, compiuto nel 1975 in provincia… -