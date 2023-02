Renato Curcio, il fondatore delle Br indagato a Torino per concorso nell’omicidio del carabiniere Giovanni D’Alfonso nel 1975 (Di sabato 25 febbraio 2023) Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate rosse, è indagato per concorso in omicidio dalla Procura di Torino in un fascicolo aperto sullo scontro a fuoco alla cascina Spiotta, nell’Alessandrino, dove il 5 giugno del 1975 morirono la moglie di Curcio, Mara Cagol, e un appuntato dei Carabinieri, Giovanni D’Alfonso. La notizia, anticipata dal Messaggero, è stata confermata da ambienti investigativi. Le indagini, affidate ai carabinieri del Ros, sono state aperte dopo un esposto di Bruno D’Alfonso, figlio del militare ucciso. Il caso è stato riaperto per accertare l’identità di un secondo brigatista presente sul luogo, che riuscì a fuggire. Curcio è stato interrogato a Roma in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023), uno dei fondatoriBrigate rosse, èperin omicidio dalla Procura diin un fascicolo aperto sullo scontro a fuoco alla cascina Spiotta, nell’Alessandrino, dove il 5 giugno delmorirono la moglie di, Mara Cagol, e un appuntato dei Carabinieri,. La notizia, anticipata dal Messaggero, è stata confermata da ambienti investigativi. Le indagini, affidate ai carabinieri del Ros, sono state aperte dopo un esposto di Bruno, figlio del militare ucciso. Il caso è stato riaperto per accertare l’identità di un secondo brigatista presente sul luogo, che riuscì a fuggire.è stato interrogato a Roma in ...

