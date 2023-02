Regione Lazio: slitta ancora la proclamazione di Rocca presidente (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma – slitta ancora la proclamazione della Corte di Appello del neo eletto governatore del Lazio, Francesco Rocca. Secondo quanto si apprende, dovrebbe avvenire alla prossima settimana, probabilmente tra martedì e mercoledì. La certezza della data però ancora non c’è. Il motivo è dovuto ai tempi della procedura di spoglio. I delegati di lista dei partiti spiegano, infatti, che essendo terminato venerdì il conteggio, la commissione della Corte dovrebbe essere riconvocata lunedì pomeriggio, con la proclamazione nei giorni successivi. Nel frattempo Rocca lavora sulla Giunta, sul quale vige il massimo riserbo. Resta però da incastrare tutte le richiesta della coalizione. I numeri di FdI già sono chiari. Si parla per loro almeno di 6 assessorati. I nomi ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma –ladella Corte di Appello del neo eletto governatore del, Francesco. Secondo quanto si apprende, dovrebbe avvenire alla prossima settimana, probabilmente tra martedì e mercoledì. La certezza della data perònon c’è. Il motivo è dovuto ai tempi della procedura di spoglio. I delegati di lista dei partiti spiegano, infatti, che essendo terminato venerdì il conteggio, la commissione della Corte dovrebbe essere riconvocata lunedì pomeriggio, con lanei giorni successivi. Nel frattempolavora sulla Giunta, sul quale vige il massimo riserbo. Resta però da incastrare tutte le richiesta della coalizione. I numeri di FdI già sono chiari. Si parla per loro almeno di 6 assessorati. I nomi ...

