Reggina-Modena: le formazioni ufficiali (Di sabato 25 febbraio 2023) Reggina: Colombi; Pierozzi, Terranova, Cionek, Di Chiara; Hernani, Crisetig, Majer; Strelec, Menez, Rivas. A disposizione: Contini, Lagonigro, Laicono, Bouah, Gagliolo, Liotti, Cicerelli, Lombardi, Gori, Bondo, Canotto, Galabinov. Allenatore: F.Inzaghi Modena: Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Duca; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo. A disposizione: Seculin, De Maio, Renzetti, Panada, Mosti, Giovannini, Bonfanti, Mordini. Allenatore: Tesser. ARBITRO: Sacchi di Aprilia. Assistenti: D'Ascanio e Macaddino. 4° uomo: Madania. Var: Banti. Avar: Rapuano.

