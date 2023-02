Rapine tra Pozzuoli e Quarto, indagini lampo dei Carabinieri: arrestato 42enne (Di sabato 25 febbraio 2023) Bar-tabacchi e centro scommesse: queste le attività commerciali che un 42enne di Quarto avrebbe rapinato a Pozzuoli. Elia Bellafronte, questo il suo nome, è stato arrestato dalla stazione di Pozzuoli insieme ai militari della sezione radiomobile della locale compagnia, che hanno condotto indagini lampo sui raid verificatisi nella città puteolana e non solo, nel pomeriggio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 25 febbraio 2023) Bar-tabacchi e centro scommesse: queste le attività commerciali che undiavrebbe rapinato a. Elia Bellafronte, questo il suo nome, è statodalla stazione diinsieme ai militari della sezione radiomobile della locale compagnia, che hanno condottosui raid verificatisi nella città puteolana e non solo, nel pomeriggio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pozzuoli21 : VIDEO/ Rapine ai commercianti, arrestato un 42enne: è accusato di due “colpi” tra Pozzuoli e Quarto… - RESTIFAR1 : @GinaDi15 @la_kuzzo Per chi ha vissuto il '68 quando gli scontri tra neo fascisti e comunisti avvenivano a colpi di… - newsdinapoli : Violente rapine tra Saviano e Ottaviano, carabinieri arrestano 3 uomini #Cronaca - Alexfacchinetti : ??????Abbiamo una guerra in casa tra #rapine #stupri #violenze #omicidi #spacci nelle Città.?? Il #governo e la… - tra_mon : RT @GiancarloDeRisi: #RomaTermini peggio di una 'no go zone'. L'allarme degli #albergatori: “Situazione fuori controllo. Se continua così,… -