Rampage 24 02 23 Calma piatta

(Di sabato 25 febbraio 2023) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo super carichi per un nuovo episodio di. Quest’oggi ci ritroviamo nel Footprint Center di Phoenix, Arizona, ed assisteremo all’interessantissimo tag team match tra gli Young Bucks e gli Aussie Open, all’incontro tra Willow Nightingale e Toni Storm ed al main event che vedrà contrapposti Sammy Guevara ed Action Andretti. Young Bucks vs. Aussie Open (3,5 / 5) Lo scontro tra due dei tag team migliori al mondo non poteva che regalare spettacolo, gli Young Bucks sono riusciti ad imporsi grazie alla BTE Trigger al termine di una contesa dinamica ed incerta fino alla fine sopratutto a causa dei mind games della House of Black. Mentre tutto sembrava pronto per la vittoria dei fratelli Jackson le luci si sono spente, nessun membro della stable capitanata da Malakai Black è intervenuto in modo diretto ...