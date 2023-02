Ragazzina di 13 anni colpita a forbiciate da due compagne di classe: è grave. Paese sotto choc: 'Siamo sconvolti' (Di sabato 25 febbraio 2023) L'hanno attirata nel parco forse con una scusa e poi l'hanno aggredita a pugni in testa e al volto e a colpi di forbici, lasciandola sanguinante sull'erba. È successo nel pomeriggio ad una tredicenne . Leggi su leggo (Di sabato 25 febbraio 2023) L'hanno attirata nel parco forse con una scusa e poi l'hanno aggredita a pugni in testa e al volto e a colpi di forbici, lasciandola sanguinante sull'erba. È successo nel pomeriggio ad una tredicenne .

