Quirinale | onoreficenza a ‘zia Caterina’ | taxi gratis per bimbi malati

(Adnkronos) – Caterina Bellandi, 57 anni, è una dei trenta 'eroi della quotidianità' ai quali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Bellandi è stata premiata "per la generosità nel donare serenità ai bambini malati e alle loro famiglie accompagnandoli gratuitamente con il suo taxi ad effettuare le cure". Dopo la prematura scomparsa del compagno Stefano, tassista, inizia a guidare il suo taxi trasformandolo in breve tempo da auto di servizio in "motore d'amore". Svolge con passione il suo lavoro di tassista e parte della giornata la dedica ad accompagnare e distrarre i bambini malati che si recano all'ospedale Meyer di Firenze per le cure. Conosciuta come zia Caterina, ha creato una rete di persone che, tramite la ...

