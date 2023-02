Quirinale, Mattarella conferisce 30 onorificenze al merito della Repubblica: tutti i premiati (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, trenta onorificenze al merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo. Il Presidente Mattarella ha individuato, fra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori Repubblicani. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà presso il Palazzo del ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 febbraio 2023) Il Presidente, Sergio, ha conferito, motu proprio, trentaalItaliana a cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale,legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo. Il Presidenteha individuato, fra i tanti esempi presenti nella società civile e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valorini. La cerimonia di consegna dellesi svolgerà presso il Palazzo del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Mattarella: Vi sono episodi di violenza contro i quali però la vera diga è fatta naturalmente dagli interventi del… - Quirinale : #Mattarella: oggi si compie un anno, un lungo anno, della guerra di aggressione che ha visto la Russia aggredire l’… - Quirinale : #Mattarella: La #pace richiede una grande opera per conseguirla, ripristinarla, consolidarla. Ma la pace non è solt… - BoscoSilvio : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al #Quirinale Vera #Politkovskaja che gli ha consegnato il libro 'Una m… - Filippo92982535 : RT @siriomerenda: Mattarella al Quirinale ricorda 'la violenza in questi giorni davanti a una scuola contro ragazzi'...che poi il tutto sia… -