Qui Zingonia: notiziario del 24/2 (Di sabato 25 febbraio 2023) Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia per preparare la trasferta di domenica sera sul campo del Milan per la 24ª giornata della Serie A TIM 2022-2023. Domani, sabato 25 febbraio, sarà giorno di vigilia: la squadra si allenerà ancora al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti diper preparare la trasferta di domenica sera sul campo del Milan per la 24ª giornata della Serie A TIM 2022-2023. Domani, sabato 25 febbraio, sarà giorno di vigilia: la squadra si allenerà ancora al pomeriggio, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. Fonte articolo e foto: www.atalanta.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoatalanta : Qui Zingonia, Pasalic non ce la fa: il croato salterà la gara da ex con il Milan - tuttoatalanta : Qui Zingonia, il bollettino del 23/02 dal Centro Sportivo Bortolotti - radeismo : RT @itsnotanangel: Intanto a Zingonia prosegue l’allenamento a porte chiuse, qui possiamo vedere come si sta preparando Hojlund per la part… - emanuel8__ : RT @itsnotanangel: Intanto a Zingonia prosegue l’allenamento a porte chiuse, qui possiamo vedere come si sta preparando Hojlund per la part… - user_acm_1899 : RT @itsnotanangel: Intanto a Zingonia prosegue l’allenamento a porte chiuse, qui possiamo vedere come si sta preparando Hojlund per la part… -